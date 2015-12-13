أكاديمى سعودى: مشاركة المرأة فى الانتخابات البلدية خطوة مباركة ودليل وعى

قال سلطان العتيبى، الأستاذ بجامعة الجبيل الصناعية أن مشاركة المرأة للمرة الأولى كناخبة ومرشحة فى كافة مناطق السعودية بالانتخابات البلدية بدورتها الثالثة تعتبر فاعلة من خلال الإحصائيات وهذا دليل على وعى المواطنين والمواطنات بدور الانتخابات البلدية .

وأضاف العتيبى فى تصريح لـ"اليوم السابع" عبر البريد الإلكترونى :من حق المرأة أن تختار المناسب من وجهة نظرها لتطوير المنطقة، معتبرا أن المرأة دائماً تهتم بتفاصيل قد تغيب عن الرجل ..وتابع :دخولها الانتخاب والترشح خطوة مباركة.

وأكد الأستاذ بجامعة الجبيل الصناعية أن الصلاحيات التى سيحظى بها أعضاء المجالس تمد جسور التواصل بين المواطنين والمجلس البلدى الذى يفترض أن يترجم المطالب على أرض الواقع.