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أرمينيا تعدل الدستور ليصبج نظامها برلماني

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أرمينيا تعدل الدستور ليصبج نظامها برلماني أرمينيا تعدل الدستور ليصبج نظامها برلماني

رئيس أرمينيا سيرج سيركسيان

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات في أرمينيا، اليوم الأحد، عن موافقة أغلبية الناخبين على التعديلات المقترحة لدستور البلاد.

وذكرت قناة روسيا اليوم الناطقة باللغة الإنجليزية أن المتحدث باسم لجنة الانتخابات أوضح – في مؤتمر صحفي – أن 63% من الناخبين (أو ما يعادل 825 ألف شخص) وافقوا على تعديل الدستور، بحيث يسمح بزيادة فترة الرئاسة من 5 أعوام إلى 7 أعوام.

وتضمنت التعديلات الدستورية أيضًا أن يتولى البرلمان اختيار رئيس البلاد بدلاً من اختياره عن طريق الاقتراع الشعبي العام.

وتضمن الاستفتاء أيضًا الموافقة على تقليص سلطات رئيس البلاد، لتصبح شرفية إلى حد كبير، وذلك مقابل توسيع سلطات البرلمان ورئيس .

ومن المقرر أن يبدأ سريان التعديلات الدستورية الجديدة بعد إجراء الانتخابات العامة في شهر مايو 2017.

أ ش أ

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