بالصور .. حملة ليلية مكبرة لإزالة التعديات ببحيرة البرلس

تنفيذاً لتكليفات أسامة عبدالواحد ، محافظ كفرالشيخ ،بمحاربة الصيد الجائر فى بحيرة البرلس، شنت شرطة المسطحات المائية ورجال البحث الجنائى بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ،وهيئة الثروة السمكية، حملة ليلية مكبرة على البحيرة البرلس بقيادة اللواء محمد عبدالرازق مساعد مدير الأمن ومدير شرطة المسطحات وإدارة تأمين الطرق.

أسفرت الحملة عن ضبط لنش خشبى كبير بالموتور وتحرر محضر لصاحب" ع.أ .ع "الذى فر هاربا بين "البوص" وضبط 2 فلوكة خشبية معدلة محلياً بماكينة تعمل بالرفاص وسلاح خرطوش بروحين و 25 طلقة وسمبوك خشبى وتحرر محضر لحائزها "ع.م.م".

>كما أسفرت عن ضبط "و.غ.ح" وبحوزته سلاح خرطوش بروح واحدة وسمبوك خشبى بجانب ضبط فلوكة خشبية بدون ترخيص وأحالت جميع المتهمين الى النيابة .

الحملة اشترك فيها الجهاز التنفيذى لبحيرة البرلس برئاسة العميد احمد جاد الله ،ورجال قسم شرطة مسطحات البرلس برئاسة الرائد شاكر البلاصى ورجال قسم مسطحات سيدى سالم برئاسة الرائد ياسر سكران ومشطت البحيرة ليلا، لضبط المخالفين ووقف ممارسات الصيد الجائر والتصدى لكافة المخالفات .



>