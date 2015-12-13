توقيع بروتوكول بين البحيرة والقوات المسلحة لإقامة مجمع سكنى لمتضررى السيول

وقع، منذ قليل، الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، واللواء أركان حرب ممدوح جودة رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، بروتوكولا لإنشاء مجمع سكنى بوادى النطرون لمتضررى السيول على مساحة 14 فدانا وبتكلفة 20 مليون جنيه.

ومن جانبه أكد اللواء ممدوح جودة، رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، على ضرورة تكاتف كل القوى الوطنية من أجل إنجاح المبادرات الجماهيرية لدعم الشعب المصرى.

وكانت قد انطلقت مساء اليوم فعاليات مبادرة إقامة مجمع سكنى لمتضررى السيول بمنطقة وادى النطرون، وتدشين المرحلة الثانية من مبادرة "البحيرة خالية من فيروس c" لعلاج المرضى غير القادرين من أبناء المحافظة، وذلك بمقر نادى القوات المسلحة بمدينة دمنهور.

وشارك فى الفعاليات الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، واللواء ممدوح فودة رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، والمهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، والعقيد حسن مغازى المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من رجال الأعمال ومديرى البنوك وأعضاء مجلس النواب وقيادات النقابات والجمعيات الأهلية.

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