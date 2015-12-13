نقابة المعلمين نتظم قافلة طبية لخدمة أعضائها وأهالي الوادي الجديد‎

أكد صالح دمرداش، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالخارجة وباريس بالوادي الجديد، عن تنظم نقابة المعلمين بمركزي الخارجة وباريس بمحافظة الوادي الجديد، الخميس المقبل، قافلة طبية؛ لخدمة المعلمين وأهالي المحافظة.

وقال دمرداش إن القافلة تضم 5 تخصصات طبية تشمل الجلدية والتناسلية و العظام والأنف والأذن والأطفال بتخفيض 40 % للمعلمين وأسرهم وأهالي المحافظة.

وأضاف أن القافلة تضم كل من الدكتور شريف جحرود، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم والذكورة بجامعة الأزهر بأسيوط، والدكتور محمد مهران أستاذ العظام والكسور وتركيب المفاصل بجامعة أسيوط والدكتورمجدي النجار، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بجامعة الأزهر بأسيوط، والدكتور أبو بكر محمود أبو بكر، استشاري أمراض الباطنة والتحاليل.

ويهيب أمين صندوق نقابة معلمي الخارجة وباريس، بأهالي المحافظة الراغبين في الكشف الطبي التقدم لمقر النقابة بالخارجة؛ للحجز للحصول على الخدمة الطبية على أن تكون التحاليل الطبية بمقر النقابة بالخارجة.