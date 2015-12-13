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محافظ القليوبية يعلن انتهاء المرحلة الثانية من مشروع نهر الخير

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محافظ القليوبية يعلن انتهاء المرحلة الثانية من مشروع نهر الخير محافظ القليوبية يعلن انتهاء المرحلة الثانية من مشروع نهر الخير
أعلن المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع «نهر الخير»، لإسكان الفقراء وغير القادرين والحالات الإنسانية بمدينة الخانكة.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، تسليم الوحدات للمستحقين بعد إجراء التحريات اللازمة من قبل الأجهزة الرقابية والمعنية، موضحًا أن الوحدات تمنح لغير القادرين من خلال تحرير عقود انتفاع مع أخذ التعهدات منهم بعدم بيعها أو توريثها.

وتابع عبدالظاهر:تم القضاء على ظاهرة الخيام بشبرا الخيمة منذ سنوات طويلة لافتا إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تنفذ في مدينة القناطر الخيرية، وجارى حاليا إنشاء 3 عمارات سكنية تبرع بها أحد رجال الأعمال.

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مصر 365