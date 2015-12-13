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صور| مباحث الفرافرة تضبط سيارات مهربة من ليبيا‎

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سيارة مهربة

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير امن الوادي الجديد، بلاغًا من رئيس مباحث المديرية خلال حملة مكبرة بقيادة رئيس مباحث الفرافرة، ومعاوني مباحث الفرافرة.

أسفرت عن ضبط سيارتين مهربتين من دولة ليبيا، ومخبأة في منطقة جبلية على حدود مدينة الفرافرة مغطاة بكميات من أوراق الشجر والنخيل، كشف محضر الواقعة وضع لوحة معدنية مزورة تحمل رقم “س أ 9267″ على إحدى السيارات المخبأة في منطقة نائية بالفرافرة، بالقرب من قرية صبيح.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 1636 جنح قسم شرطة الفرافرة لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة والتي تولت التحقيقات.

 

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سيارة مهربة

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