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وقفة احتجاجية لطلاب مجمع مدارس التربية الخاصة في أسوان للإعادة تشغيل المواصلات‎

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وقفة احتجاجية لطلاب مجمع مدارس التربية الخاصة في أسوان للإعادة تشغيل المواصلات‎ وقفة احتجاجية لطلاب مجمع مدارس التربية الخاصة في أسوان للإعادة تشغيل المواصلات‎

 

خلال الوقفة الاحتجاجية

نظم عدد من أولياء الأمور وطلاب مجمع مدارس التربية الخاصة بأسوان وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإعادة تشغيل سيارات النقل الخاصة بهم وذلك عقب توقفها مؤخرًا.

يؤكد أولياء الأمور أن بدء الدراسة بالمدرستين تأخر لمدة شهر بسبب أعمال الصيانة في القسم الداخلي، وبعد ذلك انتظمت الدراسة في منتصف شهر نوفمبر لأسابيع قليلة، ولكن سرعان ما قام المسئولون بوقف تشغيل الميكروباصات التي تنقلهم من منازلهم إلى المدرسة أسبوعيًا.
> وأوضحوا انه لا يوجد سوى مدرسة واحدة للمكفوفين وأخرى للصم والبكم بمحافظة أسوان وكلاهما يقع في مدينة أسوان، لذلك يضطر أولياء الأمور إلى نقل ابناءهم من مختلف مراكز المحافظة إلى القسم الداخلي بهاتين المدرستين أسبوعيًا.

وأشار أولياء الأمور أنهم التقوا مع المسئولين في محافظة أسوان واتفقوا معهم على تخصيص مبلغ 75 ألف جنيه لإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم كل 3 شهور من أجل إعادة تشغيل المواصلات، والتي تبلغ تكلفتها 300 ألف جنيه على مدار العام، وذلك لنقل جميع طلاب من منازلهم إلى مدارس التربية الخاصة بالمحافظة.

 

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