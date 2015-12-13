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محافظ سوهاج: تحويل مستشفى جزيرة شندويل التكاملى إلى مستشفى متخصص للطوارئ

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محافظ سوهاج: تحويل مستشفى جزيرة شندويل التكاملى إلى مستشفى متخصص للطوارئ محافظ سوهاج: تحويل مستشفى جزيرة شندويل التكاملى إلى مستشفى متخصص للطوارئ
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان له أنه سيتم تحويل مستشفى جزيرة شندويل التكاملى بمركز سوهاج إلى مستشفى متخصص للطوارئ وحوادث الطرق لخدمة الطريق الزراعي القاهرة / أسوان وهي الأولي من نوعها على مستوى محافظات الصعيد .

وفى سياق متصل، أصدر محافظ سوهاج كتابا دوريا رقم 27 لسنة 2015م في إطار الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الرعاية والاهتمام لهم من الجانب المعماري بما من شأنه إمكانية ممارسة الأنشطة المختلفة في سهولة ويسر والرغبة في دمج المعاقين مع الأصحاء في المسكن والمدرسة والعمل والنادي وغيره، وحفاظا على صحة المجتمع وترابطه، فإن الحاجة أظهرت أهمية إرساء القواعد ووضع الأسس والمعدلات الخاصة اللازمة لتنظيم المباني العامة من خلال الكود المصري الخاص بتصميم الفراغات العامة والمباني ليسهل استخدامها من قبل الأفراد ذوي الإعاقة .

ولحين وضع كود جديد لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام المعاقين، فإنه يتعين علي جميع الجهات المعنية مراعاة ما جاء بالكود المصري على الفراغات الخارجية والمباني العامة المستجدة وكذلك في حالة التعديل أو الهدم يطبق أيضا على المنشآت المؤقتة، مع مراعاة تطبيق الكود على الفراغات العامة القائمة والمباني القائمة لملاءمة استخدامها بواسطة ذوي الاحتياجات الخاصة.

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مصر 365