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بالصور.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد وحدة إنتاج الألبان بكلية الزراعة

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بالصور.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد وحدة إنتاج الألبان بكلية الزراعة بالصور.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد وحدة إنتاج الألبان بكلية الزراعة
تفقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، وحدة منتجات الألبان بكلية الزراعة، والتى سيتم افتتاحها يوم 18 يناير المقبل.

وأشار الدكتور متولى محمد أبو سريع إلى أن الوحدة تهدف الوحدة إلى إنتاج منتجات ألبان عديدة مثل: "الزبادى – الجبن الأبيض الطرى بأنواعه - الجبن المطبوخ - تعبئة المربات - عسل النحل".

كما تهدف الوحدة إلى عمل الاكتفاء الذاتى لمنتجات الألبان فى قطاعات المدن الجامعية والمستشفيات، وإمداد السوق الخارجى المحيط بالجامعة، تدريب وتأهيل الخريجين لسوق العمل وتدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة ومحاكاة للمشرعات الصغيرة.

وتستخدم الوحدة 4-5 أطنان ألبان يوميا بحيث يتم إنتاج 1800- 2000 علبة زبادى فى الساعة وإنتاج طن جبنة يومى، كما تقدم الوحدة أيضا منتجات: الأيس كريم، الأرز باللبن، السمن البلدى، الزبد، القشد.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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