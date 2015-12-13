"المصريين الأحرار" بملوى يلتقى المثقفين لبحث أهم مشاكلهم

نظم حزب المصريين الأحرار أمانة بندر ملوى جنوب المنيا، اجتماعا للمثقفين والشعراء والأدباء، لبحث أهم المشكلات التى تواجههم ومحاولة إيحاد حلول لها .

حضر اللقاء أسامة عبد الله مدير فرقة ملوى للفنون الشعبية، ورضا عبد الرحيم، فنان تشكيلى، وعلى سيد شحات شاعر مسرحى، ووليد عبد الله ممثل مسرحى، ووفد من فرقة مجرايو وصالون ملوى الثقافى ومجموعه من الشعراء.

وأكد شريف نادى نائب حزب المصريين الأحرار عن الدائرة، إن المسرح والمثقفين والأدباء لهم دور كبير في مواجهة الفكر المتطرف، مشددا على الحاجة إلى هذا الدور البناء والفعال خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة، التي تمر بها مصر.

وأضاف نادى، أن الهدف من اللقاء هو معرفة أهم المشاكل التى يواجهها هذا القطاع الكبير المهم فى هذا الوقت في الثقافة والفن والأدب.

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