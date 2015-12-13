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ضبط 10 أطنان حلوى مجهولة المصدر بسوهاج

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ضبط 10 أطنان حلوى مجهولة المصدر بسوهاج ضبط 10 أطنان حلوى مجهولة المصدر بسوهاج
شنت مديرية بسوهاج بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين بسوهاج والإدارات التموينية ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطرى حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 10 أطنان حلوى مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبدون ترخيص وتم تحرير محضر ضد "جابر .م .م" لإدارته مصنعا بدون ترخيص.

كما تم ضبط كمية من العقاقير الطبية داخل محلات "سوبر ماركت " وتحرير محاضر جنح المراغة ضد "محمد .ع"، "تعظيمة .ع"، وتم ضبط مجمع استهلاكى بالمراغة بدون ترخيص، وتم ضبط 2.5 طن سلع مجهولة المصدر وتحررت المحاضر اللازمة والعرض على النيابة للتصرف.

وكذلك ضبط كمية من أحذية الأطفال وبقوليات مجهولة المصدر ناحية البلينا وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتم ضبط لحوم وأسماك مملحة قدرها 100كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بقسم أول سوهاج وطما وتم تحرير المحاضر ضد مجهولين لهروبهم، كما تم تحرير محضر جنح أخميم ضد "أشرف .ج" لتجميعه كمية 10 أسطوانات بوتاجاز بغرض بيعها بالسوق السوداء.

كما تم تحرير عدد 80 محضرا متنوع أسواق ومخابز ومحلات جزارة وتم العرض على النيابة المختصة للتصرف.

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مصر 365

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