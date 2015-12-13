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بالصور.. أهالى الطفل المفقود لمحافظ كفرالشيخ: أعدت لنا الأمل فى الحياة

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قال الشحات محمد محمد أبو زيد، والد الطفل محمد الذى عاد بعد تغيبه عن منزله، أقدم الشكر للدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفرالشيخ، لمساعدته حتى عودة ابنه الطفل محمد الشحات الذى عاد لأهله سالماً بعد تغيبه عن المنزل لخمسة أيام فى ظروف غامضة.

وروى الطفل أنه اختطف من قبل مجهولين، ووجه والد الطفل الشكر للمحافظ قائلاً له: أنت أعدت لنا الحياة بعد أن أصابنا اليأس والعجز فى أن نجد ابننا، فكانت مساعدتك لنا بمثابة إعادة الحياة لى ولأسرتى، بعد حزن مرير على غياب ابنى سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ قيادة وشعباً.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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مصر 365

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