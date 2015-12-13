بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يزور قرية سعفان لحل مشكلة الصرف الصحى

زار الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، قرية سعفان، التابعة لمركز سيدى سالم، لمعاينة مشكلة مشروع الصرف الصحى الخاص بقرية كفر تيدة المتوقف من حوالى 8 سنوات، ميدانياً على الطبيعة، بسبب اعتراض قرية سعفان، على مرور خط الطرد الخاص بالصرف الصحى لقرية كفر تيدة، وذلك لرغبتهم أن يشملهم الربط على نفس المشروع، وهذا ما لا يمكن تنفيذه من الناحية الفنية والإنشائية للمشروع، بحسب رأى الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى.

واستمع محافظ كفر الشيخ، إلى وجهة نظر أهالى قرية سعفان وتخوفهم من مرور خط الطرد من أمام المنازل، ورغبتهم فى عمل مشروع صرف صحى لقريتهم وربطها على نفس المحطة أو توصيل العزبة على خط خفض منسوب خاص بها بطول 1 كيلو متر .

وقال محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة تضمن سلامة الأهالى ومنازلهم وحال وقوع أى ضرر سيتم تعويض المتضررين فورا، مؤكداً أن عمق خط الطرد يكون على عمق 1.5 متر فقط، ويبعد عن المنازل بحوالى 5 أمتار، وهذا لن يؤثر على المنازل، موضحاً أن منع مرور خط الطرد الخاص بمشروع الصرف الصحى هو ضرر للجميع، طالباً منهم إعلاء المصلحة العامة على الخاصة .

وكلف محافظ كفرالشيخ، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، بسرعة تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لعمل تقرير فنى وتصوير المنازل الموجودة فى مسار خط الطرد والعرض عليه لإقرار استئناف العمل بالمشروع بما لا يتعارض مع المصلحة العامة لقريتى "سعفان وكفر تيدة".

جاء ذلك بحضور اللواء مصطفى خلف رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، والمهندس إبراهيم الأشقر رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وعدد كبير من أهالى قرية سعفان، مركز سيدى سالم .



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