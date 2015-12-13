السيطرة على حريق هائل بعد انفجار شاحنة بترول بالبحر الأحمر

تمكنت سيارات الإطفاء التابعة لشركة خليج السويس للبترول، من السيطرة على حريق هائل بعد انفجار شاحنة بترول محملة بالمواد البترولية بميناء رأس شقير شمال البحر الأحمر، وأسفر الانفجار عن إصابة سائق الشاحنة ومساعده.

كانت شاحنة محملة بالترول قد انفجرت مساء اليوم الاحد، داخل ميناء رأس شقير البحرى التابع لشركة خليج السويس للبترول شمال محافظة البحر الأحمر.

وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء، التابعة لشركة بترول خليج السويس لمنطقة الحادث، للسيطرة على الحريق قبل امتداده على رصيف الميناء، تمكنت من السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضربالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.