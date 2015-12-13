فوائد القهوة العربى أهمها تنظيم السكر والتخلص من الوزن الزائد

القهوة العربى وشهرتها

فوائد القهوة العربى ترجع لما تحتويه من أعشاب

تعرف على فوائد القهوة العربى الغربية

>القهوة العربى من أشهر المشروبات فى الدول العربية كالسعودية واليمن، وانتشرت فى العديد من دول العالم كتركيا، ويوصف الشخص الذى يقدم القهوة العربى إلى ضيوفه بالكرم، وللقهوة العديد من الفوائد الصحية والمميزات، خاصة أنها تحتوى على العديد من الأعشاب والتوابل المفيدة لصحة الإنسان.>وحول هذا، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن القهوة العربى من سمات إكرام الضيوف فى السعودية واليمن، ومن المعروف أنها تصنع من القرنفل والزعفران والحبهان والزنجبيل والبن الذى يطحن ويضاف إليه الأعشاب السابقة التى تعطيها المذاق المميز وتصنع بطريقة خاصة، ومما لا شك فيه أن هذه الأعشاب لها العديد من الفوائد الهامة لصحة الإنسان، محذرا من الإفراط فى تناولها خاصة فى فصل الشتاء، لأنها تتسبب فى إضعاف الجهاز المناعى فى الجسم.>ويقدم استشارى السمنة والنحافة، أهم الفوائد الصحية للقهوة العربى ومنها:

1- تقليل الشعور بألم العضلات.

>1- أثناء ممارسة الرياضة يعمل الكافيين المتواجد فى القهوة العربى على تقوية انقباضات عضلات الجسم.

>2- تمد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية.

>3- تقضى على شعورك بالجوع، ولذا فهى تساعدك على التخلص والقضاء على الوزن الزائد.

>4- تقى من الإصابة بالسرطان لأنها تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

>5- تساعد على تنظيم نسبة السكر فى الدم، ولذا ينصح لمريض السكر بتناولها.

>