ماتخافش من السقعة.. الطريقة المثالية للاستحمام فى الشتاء

أمراض الشتاء ونزلات البرد وتساقط الأمطار وتقلبات الطقس من أهم علامات فصل الشتاء، والذى يجب خلاله اتباع بعض القواعد لتجنب الإصابة بالأمراض.

وأثناء فصل الشتاء يقل معدل استحمام الكثيرين خوفًا من برودة الجو، وذلك عكس فصل الصيف الذى يكثر فيه الاستحمام مع ارتفاع درجات الحرارة والشعور بالعرق، لذلك قد يكون اتخاذ قرار الاستحمام صعبًا لدى البعض خوفًا من البرد.

وفى هذا السياق، يتحدث الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة جامعة عين شمس، عن الطريقة المثلى للاستحمام فى الشتاء مؤكدًا أن الاستحمام خلال فصل الشتاء يعتبره البعض من الأمور الصعبة.

ويتابع استشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة، أن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص المعتادين على الاستحمام بالماء البارد أو الساخن جدًا أثناء فصل الشتاء والصيف، وهذا يعد خطرًا كبيرًا على صحتهم أثناء فصل الشتاء لأنهم يصبحون أكثر عرضه للإصابة بأمراض الشتاء.

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الاستحمام بالماء البارد يتسبب فى ضرر كبير لمرضى الضغط، لأنه ينجم عنه ضيق فى الأوعية الدموية ما يتسبب فى ارتفاع نسبة ضغط الدم، أما الاستحمام بالماء الساخن يتسبب فى ضرر لأصحاب الضغط المنخفض، لأنه يتسبب فى انخفاضه بشكل ملحوظ.

وينصح عضو الجمعية المصرية للمناعة، بالاستحمام بالماء الدافئ وليس الساخن أو البارد، ذلك للحفاظ على صحتك، كما ينصح بعدم الإطالة فى الاستحمام حتى لا تشعر بالبرودة وتصاب بأمراض الشتاء.

ويقدم د.مجدى، بعض النصائح المهمة للاستحمام أثناء فصل الشتاء دون الإصابة بنزلات البرد، ومنها:

1- قبل الخروج من الحمام ينصح بشرب كوب من الماء البارد قبل ترك الحمام.

2- تنشيف الشعر قبل الخروج من الحمام أهم النصائح التى تقيك من الإصابة بنزلات البرد، ولذا عليك تنشيفه "بالاستشوار" أو بالمنشفة جيدًا.

3- تنشيف الجسم جيدًا وغلق جميع النوافذ التى تتسبب فى دخول الهواء.

4- ارتداء ملابس ثقيلة للحفاظ على صحتك.