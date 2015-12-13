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بالفيديو - روما يعود بنقطة من فخ نابولي بمشاركة صلاح

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بالفيديو - روما يعود بنقطة من فخ نابولي بمشاركة صلاح بالفيديو - روما يعود بنقطة من فخ نابولي بمشاركة صلاح

لصالح إنتر ويوفنتوس .. تعادل روما مع مضيفه نابولي بلا أهداف في قمة الدوري الإيطالي يوم الأحد.

وحل روما ضيفا على نابولي ضمن الجولة 16 من الدوري الإيطالي، في المباراة التي لعبها محمد صلاح بشكل أساسي وخرج في الدقيقة 75.

وعاد صلاح من الإصابة بعد شهر من الغياب، وشارك لمدة نصف ساعة في مباراة باتي بوريسوف في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

الفريقان يتصارعان على مراكز القمة في جدول الدوري الإيطالي، وبعد التعادل رفع نابولي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، وروما إلى 29 نقطة في المركز الرابع.

ويصب هذا التعادل في مصلحة إنتر المتصدر برصيد 36 نقطة، ويوفنتوس الخامس برصيد 27 نقطة الذي يلاقي فيورنتينا الثاني برصيد 32 نقطة في وقت لاحق من يوم الأحد.

لا أحد يفوز

فريق روما ظهر مهزوزا في اللقاء ولم ينجح في تهديد دفاع نابولي سوى في كرة وحيدة سددها صلاح مرت بجوار القائم.

بينما هدد هجوم نابولي مرمى الذئاب في أكثر من مناسبة لكن فويتشيتش تشيزني حارس روما تألق وحافظ على نظافة شباكه.

شاهد فرصة صلاح من هنا

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فيديو اليوم السابع

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