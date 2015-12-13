النائب مصطفى سالم يعرض مشاكل المنظومة الصحية بطهطا.. والمحافظ يكلف بسرعة حلها

تناول الإعلامي مصطفي سالم نائب طهطا، معاناة المواطنين من العديد من المشاكل ”خلال انعقاد المجلس الإقليمي للصحة بسوهاج اليوم برئاسة الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج”، منها عدم وجود العديد من الأجهزة الهامة بمستشفى طهطا العام، وطالب بضرورة توفير بعض الأجهزة يتمثل أهمها في “جهاز رسم قلب بالمجهود، جهاز رسم مخ، جهاز رسم عضلات وأعصاب، جهاز لقياس غازات الدم، أجهزة تنفس صناعي للعناية المركزة وأجهزة تنفس صناعي لقسم المبتسرين” والعمل علي استكمال تركيب وتشغيل جهاز الرنين المغناطيسي الموجود بالمستشفى.

وأضاف سالم بعدم كفاية حصة المستشفى الواردة من مديرية الصحة لأدوية ومستلزمات الطوارئ، نظرًا لأن مستشفى طهطا تخدم مراكز شمال سوهاج وقراها وطالب بضرورة زيادتها، كما طالب بضرورة إنشاء بنك دم بمستشفي طهطا نظرًا لكثرة حالات الطواريء بها.

وتناول سالم في كلمته قيام وزارة الصحة بإنشاء وتجهيز مستشفي بقرية الحريدية البحرية تم انفاق عشرات الملايين عليها ولم يتم تشغيلها بحجة عدم توصيل الكهرباء لها. وأضاف أنه تم إنشاء مستشفى حديثة وبإمكانيات فنية كبيرة بقرية الشيخ رحومة دون الاستفادة منها بشكل كامل نتيجة عدم انتظام الهيكل الطبي والإداري بها.

وأكد سلبم على ضرورة الاستفادة من مستشفيات قرى نزلة عمارة والصوامعة غرب حيث تم إنشاء وحدات طب أسرة بهذه المستشفيات لا تقدم أي خدمات طبية حقيقية وملموسة وكافية للمواطنين وأنه تم اهمال وغلق المستشفيات القديمة المقامة على مساحات كبيرة جدًا دون إعادة تطويرها وتشغيلها والاستفادة منها.

وقد كلف الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بسرعة وضرورة العمل على حل هذه المشكلات المعروضة من النائب مصطفى سالم للإرتقاء بالمنظومة الصحية والطبية بمركز ومدينة طهطا وقراها لتقديم الخدمات والرعاية الصحية الملائمة للمواطنين.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع علي تفعيل منظومة “137″ طوارئ والرعاية العاجلة بشكلها الأمثل وأنه سيتم توفير أجهزة الاتصال وأجهزة الحاسب الآلي التي تحتاج إليها المستشفيات لتطبيق تلك المنظومة في أقرب وقت وبالتنسيق مع وزارة الصحة، وعقد ورشة عمل بحضور القطاع العام والقطاع الخاص وأعضاء المجلس الإقليمي، وذلك للتعرف على منظومة 137 طوارئ والتنسيق بين المستشفيات وإيضاح تلك المنظومة للمواطنين.

وأكد المحافظ على تفعيل نظام الإحالة بين المستشفيات والوحدات الصحية والمستشفى الجامعي، كما ناقش الاجتماع عدة نقاط بشأن الخريطه الصحية والموقف الحالي لمستشفيات المحافظة، والتأكيد على تطبيق قرار المهندس رئيس مجلس الوزراء بتفعيل استقبال جميع حالات الطوارئ والعلاج مجانًا لمدة 48 ساعة بالمستشفيات الخاصة على أن تتحمل وزارة الصحة تكاليف العلاج، والتأكيد على التنسيق والتعاون الكامل بين القطاعات المختلفة للنهوض بالخدمات الصحية.

كما كلف الدكتورعبد المنعم، مديرية الشئون الصحية بسوهاج وناقش الاجتماع دراسة جدوي لإنشاء مركز تميز لصحة المرآة بسوهاج، وإنشاء وتجهيز مركز العنايات المركزة بشطورة بطهطا، وتشغيل العناية المركز بمستشفى طهطا العام، وتشغيل شبكة الغازات بمستشفيات المحافظة وخاصة مستشفى سوهاج العام. مؤكدًا على أهمية تفعيل مركز بحوث وتدريب الأسنان ببلصفورة بإعتباره مشروع قومي يجب الاهتمام به، مع ضرورة استغلال الأماكن الموجودة للتخصصات الدقيقة.

وأكد محافظ الإقليم أن الخدمات الصحية داخل محافظة سوهاج ستشهد تحسنًا ملحوظًا من خلال إنشاء عدد من المستشفيات بمراكز المحافظة مثل مستشفى جهينة المركزي ومستشفى جرجا ومستشفى دار السلام، كما سيتم خلال الأيام القادمة إنشاء مركز متخصص لجراحات أمراض القلب بحي الكوثر وسنعمل على إنشاء مركز متخصص للكلي بمنطقة الكوثر أيضًا، كما يدرس إنشاء عدد من المستشفيات المتخصصة للطفولة والأمومة مع وضع خطه لتطوير مستشفى الرمد بسوهاج لتكون مستشفي مجهزة بأحدث الأجهزة ولتكون مركز متخصصًا لعلاج وجراحات العيون، وناقش الاجتماع أيضًا تفعيل دور الزمالة وزيادتها عن طريق التدريب والتعليم الطبي المستمر، وتشكيل لجنة دائمة للتظلمات للموارد البشرية تضم أعضاء من المهن الطبية تختص بتوزيع وتنقلات فئات المهن الطبية مع دراسة أي تظلمات مقدمة، وكذلك ناقش صرف حوافز القانون رقم 14 وصندوق تحسين الخدمة.

وأعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، أنه سيتم تحويل مستشفى جزيرة شندويل التكاملي بمركز سوهاج إلى مستشفى متخصص للطوارئ وحوادث الطرق لخدمة الطريق الزراعي “القاهرة – أسوان”، وهي الأولى من نوعها على مستوى محافظات الصعيد.