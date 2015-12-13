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ارتفاع حصيلة القتلى في انفجار بباكستان إلى 24

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ارتفاع حصيلة القتلى في انفجار بباكستان إلى 24 ارتفاع حصيلة القتلى في انفجار بباكستان إلى 24

أرشيفية

قال مسؤولون إن 24 شخصا قتلوا وأصيب 70 في انفجار بمدينة باراتشينار في شمال غرب باكستان يوم الأحد أعلنت جماعة إسلامية سنية محظورة مسؤوليتها عنه.

وقال علي بن سفيان المتحدث باسم جماعة عسكر جنجوي الإسلامية التي تتقارب أيدلوجيتها الطائفية مع تنظيم الدولة الإسلامية لرويترز عبر الهاتف “هذا انتقام لمقتل مسلمين على يد الرئيس السوري (بشار الأسد) وإيران.”

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن جماعة من المقاتلين الشيعة المعروفين بالزينبيين سينضمون إلى الحرب ضد الدولة الإسلامية في سوريا ويتحدر معظمهم من باراتشينار التي يعيش فيها عدد كبير من الشيعة وهو أمر غير مألوف في البلاد التي يغلب على سكانها السنة.

وقالت مصادر إقليمية إن مئات الباكستانيين يقاتلون في سوريا.

وأشار سفيان إلى أن سكان باراتشينار يجب ألا يسافروا إلى إيران أو سوريا للقتال في حرب بالنيابة عن الشيعة.

ويهدف عسكر جنجوي -كما تنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن الخلافة على أراضٍ سيطر عليها في سوريا والعراق- إلى طرد الشيعة أو قتلهم وتأسيس حكومة دينية سنية.

وكانت الجماعة مدعومة علانية من وكالة المخابرات الباكستانية النافذة لكنها عانت من عدد من الانتكاسات هذا العام.

وقتلت الشرطة بالرصاص زعيم الجماعة وولديه وعددا من كبار قادتها أثناء وجودهم رهن الاعتقال وبررت الإجراء بمحاولتهم الهرب. وفي الشهر الماضي قتلت الشرطة ايضا بالرصاص قياديا كبيرا في الجماعة اثناء اعتقاله ايضا.

غير أن تفجير يوم الأحد يظهر أن الجماعة ما زالت قادرة على شن هجمات دموية.

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