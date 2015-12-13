أخبار ليبيا اليوم.. الغرب يدعو لوقف إطلاق النار لتشكيل حكومة الوفاق

تناولت أخبار ليبيا اليوم دعوة الغرب لوقف إطلاق النار فى البلاد، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما أبرزت أخبار ليبيا اليوم تصريحات جون كيرى حول الوضع فى ليبيا.>وأبرزت أخبار ليبيا اليوم تفاصيل دعوة القوى الغربية إلى وقف إطلاق النار فى ليبيا، لتمهيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، إن غالبية الفصائل مستعدة للتوقيع عليه، وأوضح كيرى للصحفيين أن معظم ممثلى الحكومة المعترف بها دوليا فى ليبيا والحكومة المنافسة اجتمعوا ومستعدون للتوقيع على اتفاق، ويرفضون أن يعرقله شخص أو اثنان أو سياسات فردية.

وذكر بيان صادر عن الاجتماع أن الدول وعدت بتقديم الدعم السياسى والاقتصادى والأمنى لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وأوضح جون كيرى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإيطالى، أن الفراغ الدستورى فى ليبيا كان سبب الأزمة، والبعض فى الداخل الليبى يتمنون فشل العملية السياسية، مؤكدا دعمه لسرعة تشكيل حكومة وفاق وطنى ليبية.

وقال وزير الخارجية الأمريكى: نعرف تماما حجم التحديات التى تواجهنا فى ليبيا، ولا يمكن أن نسمح بالوضع الحالى فى طرابلس لأنه خطير على الليبيين، ونحن مصممون على أن نبذل مزيدا من الجهود من أجل مستقبل أفضل.

وأضاف كيرى أن كل دولة مشاركة فى المؤتمر اليوم كان لها دور فى حل الأزمة الليبية، ونأمل أن يوقع الفرقاء الليبيون على اتفاق حل الأزمة فى الـ16 من الشهر الجارى، مؤكدا أن المتطرفين استغلوا الفراغ السياسى فى ليبيا.