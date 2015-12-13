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وفاة طالبة أثناء طابور المدرسة فى محافظة المنيا

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وفاة طالبة أثناء طابور المدرسة فى محافظة المنيا وفاة طالبة أثناء طابور المدرسة فى محافظة المنيا
توفيت طالبة من إحدى قرى أبوقرقاص اليوم، أثناء تواجدها بملعب المدرسة، وتلقى رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إخطارا من مدير إدارة أبو قرقاص التعليمية يفيد وقاة "سمر.ن " ،16 سنة، ومقيمة بإحدى القري التابعة لدائرة المركز، طالبة بالمدرسة الثانوية التجارية للبنات.

وكانت تقف الطالبة بجوار زميلاتها بملعب المدرسة، وسقطت على الأرض وطلبت إدارة المدرسة سيارة إسعاف لنقل الطالبة إلى مستشفى الفكرية المركزى، وجارى التحقيق في الواقعة.
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