أخبار عاجلة

بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
بالصور.. فوز 1450 شخصًا بقرعة الحج في الإسكندرية -
بسبب الغياب والانقطاع عن العمل.. "أوقاف المنيا" تُحيل 24 موظفًا للتحقيق -
وزير النقل: منظومة الإشارات في السكة الحديد لن تحقق السلامة المطلوبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك: نتمنى مواجهة دوالا الكاميروني عن الفريق الليبيري

Google+ Print
الزمالك: نتمنى مواجهة دوالا الكاميروني عن الفريق الليبيري الزمالك: نتمنى مواجهة دوالا الكاميروني عن الفريق الليبيري

تمنى إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك مواجهة نادي دوالا الكاميروني عن مواجهة نيمبا الليبيري في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك مع الفائز من مواجهة نيمبا الليبيري ضد دوالا الكاميروني ذهابا خارج أرضه أحد أيام 11، 12 و13 من شهر مارس المقبل على أن يكون العودة أحد أيام 18، 19، 20 مارس المقبل في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

طالع أيضا - طريق الزمالك "الصعب" يصطدم ببطل تونس أو غانا.. أو وصيف الجزائر

وعن القرعة قال إسماعيل يوسف: "نتمنى مواجهة دوالا لأن الملاعب والفنادق في الكاميرون أفضل مما هي عليه في ليبيريا".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "والقرعة جيدة للزمالك".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع