الزمالك: نتمنى مواجهة دوالا الكاميروني عن الفريق الليبيري

تمنى إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك مواجهة نادي دوالا الكاميروني عن مواجهة نيمبا الليبيري في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك مع الفائز من مواجهة نيمبا الليبيري ضد دوالا الكاميروني ذهابا خارج أرضه أحد أيام 11، 12 و13 من شهر مارس المقبل على أن يكون العودة أحد أيام 18، 19، 20 مارس المقبل في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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وعن القرعة قال إسماعيل يوسف: "نتمنى مواجهة دوالا لأن الملاعب والفنادق في الكاميرون أفضل مما هي عليه في ليبيريا".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "والقرعة جيدة للزمالك".