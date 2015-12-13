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علي جبر يكشف لـ في الجول - ماذا قال في تحقيقات اتحاد الكرة

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علي جبر يكشف لـ في الجول - ماذا قال في تحقيقات اتحاد الكرة علي جبر يكشف لـ في الجول - ماذا قال في تحقيقات اتحاد الكرة

قال علي جبر مدافع الزمالك إنه لا يعرف سبب شكوى وكيل اللاعبين محمد شيحة له، ومطالبته بالحصول على نسبة من قيمة صفقة انتقاله من الاتحاد السكندري.

وخضع مدافع الزمالك للتحقيق أمام لجنة شؤون اللاعبين التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم بناءً على الشكوى المقدمة ضده من محمد شيحة وكيل اللاعبين.

وتقدم شيحة بشكوى ضد جبر لطلب الحصول على مستحقاته من انتقال المدافع الدولي للزمالك من الاتحاد السكندري. ( طالع التفاصيل )

وقال جبر لـFilGoal.com: "لا أعرف لماذا يطالب شيحة بنسبة من قيمة صفقة انتقالي للزمالك، هو ليس وكيل أعمالي".

وأوضح "شيحة لم يشارك في التفاوض مع الزمالك بشأني، ولم يكن له أي دور في انتقالي للزمالك".

وواصل متما "هذا ما قلته في التحقيقات، لإثبات عدم وجود علاقة عمل مع شيحة".

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