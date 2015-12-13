محمود بدر يهاجم أحد أهالي دائرته: «اسمي سيادة النائب يا بغل»

هاجم النائب البرلماني، محمود بدر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أحد أهالي دائرته، الذي هاجمه في أحد التعليقات بقوله “يا محمود أنت لا تمثلني في مجلس انواب”، ليرد بدر، بصورة كارنية مجلس النواب قائلا: “اسمي سيادة النائب يا بغل».

وكان النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن “قائمة فى حب مصر”، بدائرة شبين القناطر، قال يوم الجمعة السابق ،إنه رشح نفسه لعضوية 3 لجان بالبرلمان، هى الشباب والشئون العربية ولجنة الدفاع والقومى ويواجه بدر، انتقادات واسعة من قبل متابعيه عبر حسابه الرسمي عبر موقع “فيس بوك”، ويرد بدر على كافة منتقديه بردود يصفها بعض متابعي صفحته “بغير لائقة بنائب في مجلس الشعب”.