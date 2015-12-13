عبد الله النسور: المسيحية ولدت فى فلسطين لكنها نشأت وانتشرت من الأردن

>أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبدالله النسور ،اليوم الأحد ، على أن المسيحية ولدت فى فلسطين ولكنها نشأت وانتشرت من الأردن الذى لديه من أوائل الكنائس فى العالم..مشددا على أن الدولة الأردنية ملتزمة بتحقيق العدالة والمساواة بين المسلمين والمسيحيين ولا تفريق بينهم فى الحقوق والواجبات وهم أمام القانون سواسية .

جاء ذلك خلال لقاء النسور اليوم وفدا من الكنيسة الإنجيلية اللوثرية يزور المملكة حاليا بمناسبة الاحتفال بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد فى موقع المغطس ، وذلك بحضور وزيرى الداخلية سلامة حماد والدولة لشئون رئاسة الوزراء الدكتور أحمد الزيادات.

وقال رئيس الوزراء الأردنى "إن الملك عبدالله الثانى حريص على الحفاظ على مسيحيى الشرق وعدم تفريغ المنطقة منهم لأنهم مكون أساسى من حضارة وتاريخ الشرق" .. مؤكدا على أن الأردن ورغم محدودية موارده إلا أن لديه ثقافة غنية وهو يؤمن بالحريات العامة وحرية التعبير وحرية المعتقد .

وتطرق النسور إلى جهود الأردن فى محاربة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف ، منوها فى الوقت ذاته بجهود المملكة فى العمل على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ، حيث حث الوفد الزائر على ضرورة المساهمة فى العمل مع الدول التى يوجدون فيها لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية التى تنص على إقامة دولة فلسطين .

ومن جهته..أشاد مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية فى الأردن والأراضى المقدسة رئيس الاتحاد اللوثرى العالمى المطران الدكتور منيب يونان بأجواء المحبة والسلام والعدالة والتعايش بين المسلمين والمسيحيين الذى يميز المملكة .

وبدورهم ، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور الذى يقوم به الأردن لتعزيز أواصر المحبة والتسامح بين جميع أفراد المجتمع الأردنى بغض النظر عن دينهم .. مشيدين برسالة عمان ومضامينها التى تبرز الصورة الحقيقية عن الإسلام السمح وتقبل الآخر.

وثمنوا دور الأردن فى حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس والحفاظ عليها حتى تبقى هوية القدس عربية مثلما أشادوا بالجهود الأردنية لإحلال السلام فى الشرق الأوسط واستضافة اللاجئين والمحافظة على أمن واستقرار الأردن.

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