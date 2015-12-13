"مرور الجيزة": إزالة كوبريين ضمن أعمال مشروع تغطية ترعة المنصورية

أكد العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط والبحوث الفنية لمرور الجيزة، أن الإدارة برئاسة اللواء مجدى اسماعيل مدير المرور، تستكمل أعمال مشروع تغطية ترعة المنصورية أسفل الطريق الدائرى بداية من منطقة المنيب اتجاه بنى يوسف بطول 800 مترا، وتم إزالة كوبرى سيارات أسفل الدائرى واستبداله بمسطح تغطية للمنصورية، لإجراء أعمال توسعة لإحداث أكبر قدر من السيولة المرورية خلال تلك المرحلة.

وأضاف مدير إدارة التخطيط فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن هناك أعمال تطوير أخرى ستبدأ بها الشركة المنفذة للأعمال بطريق أبو الهول بطول 680 مترا حتى ميدان الرماية، ومن المقرر إزالة كوبرى المعدية وموقف 28 الذى يربط بين ميدان الرماية وصولا إلى الطريق الصحراوى، بهدف توسعة الطريق لاستكمال باقى المراحل التى بدأتها إدارة المرور بالاشتراك مع الشركة المنفذة للأعمال.



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