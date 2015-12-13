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القضاء الإدارى: الطعن فى انتخابات "الرمل" جاء بعد الموعد المحدد له

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القضاء الإدارى: الطعن فى انتخابات "الرمل" جاء بعد الموعد المحدد له القضاء الإدارى: الطعن فى انتخابات "الرمل" جاء بعد الموعد المحدد له
رفضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية 11 طعنا تقدم بها عدد من مرشحى دائرة الرمل بالإسكندرية الذين لم ينجحوا فى الجولة الأولى بالانتخابات البرلمانية.

وذكرت المحكمة فى حيثيات قرارها أن الطاعنين تقدموا بالطعون قبل مضى 24 ساعة فقط من موعد صدور النتيجة أى بعد الموعد المحدد لها.

وقال على المليس أحد الطاعنين، إن نتيجة الانتخابات جاءت متخبطة بأرقام غير صحيحة وتبين قيام القاضى رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة بوضع أرقام بشكل عشوائى دون حساب صحيح - على حد قوله -

وأشار المليس إلى حصول المرشحين على مجموع التصويت لبعض اللجان الفرعية ومقارنته بالنتيجة النهائية وتبين عدم صحة النتيجة بفارق آلاف الأصوات لكل مرشح.

كان من بين المرشحين الطاعنين محمد حسن الرشيدى ومحمد البحطيطى ومحمد قرطبة ومرشحو حزب النور.

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