إحالة ممثلة وعارضة أزياء للمحاكمة لضبطهما فى أحضان 3خليجيين بحدائق الأهرام

أحالت نيابة الهرم، اليوم، الأحد، ممثلة وصديقتها عارضة أزياء، عقب ضبطهما فى أحضان 3 خليجيين داخل شقة بحدائق الأهرام، للمحاكمة العاجلة الأربعاء المقبل، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل راغبى المتعة بكفالة 20 ألف جنيه، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى، من ضبط الممثلة والعارضة فى أحضان 3 خليجيين داخل شقة بحدائق الأهرام.

تلقى اللواء محمد ذكاء، مدير النشاط الداخلى بالإدارة، معلومات تفيد بقيام ممثلة ناشئة شهرتها "حنين"، وأخرى معها بالاتفاق مع 3 خليجيين داخل أحد الملاهى الليلية، على قضاء ليلة حمراء بشقة المتهمة بحدائق الأهرام.

وأكدت تحريات العقيد إبراهيم الطويل صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تحركت قوة ضمت تمكن خلال الحملة كل من العميد إبراهيم الطويل والعقيدان أحمد طاهر وعصام أبو عرب والمقدم حسن النجار ومحمد حلمى ورامز جمال وعمرو مطر وإيهاب توفيق ووليد طراف من ضبط الفتاتين وثلاثة خليجين متلبسين أثناء ممارسة المتعة الحرام.

ومواجهة المتهمة الرئيسية حنين اعترفت بما هو منسوب إليها، وأضافت أنها أصبحت صديقتها اتجهوا إلى الملهى وتعرفوا على راغبى المتعة لقضاء لليلة حمراء مقابل 3 آلاف جنيه.

وذكرت أنها قامت بالتمثيل فى مسلسل ولى العهد وصاحب السعادة وعارضة أزياء فى مسلسل هبة رجل الغراب وبعض الإعلانات وضبط مخدرات وزجاجات خمور مهربة ومبلغ مالى والملابس الداخلية والخارجية.

وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة نائب المدير العام أمر بتحرير محضر وإرسالهم للنيابة، والتى أصدرت قرارها المتقدم.



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