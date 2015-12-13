مصرع مواطن وإنقاذ 4 سقطوا فى حفرة أثناء تنقيبهم عن الآثار بالفيوم

لقى مواطن مصرعه، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من إنقاذ 4 آخرين، بعدما انهارت عليهم حفرة أسفل منزل أحد المواطنين، اليوم، الأحد، بعزبة رستم التابعة لقرية سرسنا بمركز طامية أثناء تنقيبهم عن الآثار.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، بسقوط 5 مواطنين، فى حفرة، أسفل منزل بعزبة رستم، التابعة لقرية سرسنا بمركز طامية، خلال تنقيبهم عن الآثار، وتمكن 3 من الهرب، بينما ألقى القبض على الرابع وانهارت الحفرة على الخامس، حيث تمكنت قوات الإنقاذ والحماية المدنية بالفيوم، برئاسة العميد هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالمحافظة، من انتشال جثته، من الحفرة التى كانت على عمق 8 أمتار وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.