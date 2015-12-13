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أمين "قضايا الدولة": استلمنا الصيغه التنفيذية بتحصيل 250 مليون من الإخوان

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أمين "قضايا الدولة": استلمنا الصيغه التنفيذية بتحصيل 250 مليون من الإخوان أمين "قضايا الدولة": استلمنا الصيغه التنفيذية بتحصيل 250 مليون من الإخوان
أكد المستشار محمد عبد اللطيف أمين عام ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة استلام الهيئة للصيغة التنفيذية للحكم الصادر من دائرة التعويضات بمحكمة مدنى مستأنف ويقضى بأحقية الدولة فى 250 مليون جنيه من أموال الإخوان كتعويض عن الأضرار التى لحقت بالسجون أثناء اقتحامها بواسطة المتهمين فى القضية رقم 56460 جنايات مدينه نصر لسنة 2013 المقيدة برقم 2926 كلى شرق القاهرة لسنة 2013 والمعروفة إعلاميا بـ "اقتحام السجون".

كانت محكمة الجنايات أدانت فى 16 يونيو الماضى الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين من قادة الجماعة الإرهابية بالتورط فى اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير 2011، حيث طالبت هيئة قضايا الدولة بتعويض مدنى قدره مليار جنيه وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة قضت بتحصيل 250 مليون جنيه من أموال المتهمين المتحفظ عليها.

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مصر 365