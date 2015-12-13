أخبار عاجلة

بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
بالصور.. فوز 1450 شخصًا بقرعة الحج في الإسكندرية -
بسبب الغياب والانقطاع عن العمل.. "أوقاف المنيا" تُحيل 24 موظفًا للتحقيق -
وزير النقل: منظومة الإشارات في السكة الحديد لن تحقق السلامة المطلوبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس جامعة سوهاج يشهد محاضرات التربية والهندسة والزراعة والتربية الرياضية‎

Google+ Print
رئيس جامعة سوهاج يشهد محاضرات التربية والهندسة والزراعة والتربية الرياضية‎ رئيس جامعة سوهاج يشهد محاضرات التربية والهندسة والزراعة والتربية الرياضية‎

جولة رئيس الجامعة التفقيدية

تابع د. نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج،  سير العملية التعليمية بكليات الهندسة والتربية والزراعة و التربية الرياضية، والتجارة، حيث شهد عدة محاضرات ناقش خلالها مع الطلبة والطالبات أهم المشكلات التي تواجههم، حيث طمأنهم على استعداد كليات الجامعة المختلفة لاستقبال امتحانات نصف العام.

وأكد رئيس الجامعة، خلال جولته التي تفقد خلالها قاعة المؤتمرات “قناة السويس الجديدة” بالجامعة الجديدة، على أهمية انجاز العمل والانتهاء من القاعة في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى الجهد المبذول من الجميع والذي اتضح عند الانتهاء من فرش الموكيت الخاص بها.

 

وتوجه د. نبيل نور الدين رئيس الجامعة يصاحبه أشرف القاضي الأمين المساعد في ختام جولته، إلى سائقي ميكروباصات نقل الطلاب من وإلى الجامعة الجديدة، حيث واجههم بعدد من شكاوى الطلبة والطالبات حول السرعة العالية والحمولة الذائدة، وحذرهم من آي خروج عن النص، وطالبهم بالحفاظ على هؤلاء الطلاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا