رئيس جامعة سوهاج يشهد محاضرات التربية والهندسة والزراعة والتربية الرياضية‎

تابع د. نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، سير العملية التعليمية بكليات الهندسة والتربية والزراعة و التربية الرياضية، والتجارة، حيث شهد عدة محاضرات ناقش خلالها مع الطلبة والطالبات أهم المشكلات التي تواجههم، حيث طمأنهم على استعداد كليات الجامعة المختلفة لاستقبال امتحانات نصف العام.

وأكد رئيس الجامعة، خلال جولته التي تفقد خلالها قاعة المؤتمرات “قناة السويس الجديدة” بالجامعة الجديدة، على أهمية انجاز العمل والانتهاء من القاعة في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى الجهد المبذول من الجميع والذي اتضح عند الانتهاء من فرش الموكيت الخاص بها.

وتوجه د. نبيل نور الدين رئيس الجامعة يصاحبه أشرف القاضي الأمين المساعد في ختام جولته، إلى سائقي ميكروباصات نقل الطلاب من وإلى الجامعة الجديدة، حيث واجههم بعدد من شكاوى الطلبة والطالبات حول السرعة العالية والحمولة الذائدة، وحذرهم من آي خروج عن النص، وطالبهم بالحفاظ على هؤلاء الطلاب.