التفتيش على غرف الحجز بمحاكم القليوبية بعد شكوى محمود بدر لوزير العدل

قام المستشار مجدي عبد الباري رئيس محكمة بنها الابتدائية والمستشار ربيع قاسم رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية بالمرور والتفتيش على أماكن حجز المتهمين بالمحاكم الجزئية التابعة للقليوبية، بناء على توجيهات من المستشار أحمد الزند وزير العدل بعد شكاوى بوجود أماكن احتجاز غير آدمية ببعض المحاكم.

وقال المستشار ربيع قاسم رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية في تصريح خاص لـ" اليوم السابع " إن المتهمين في القضايا لهم الحق في التواجد في أماكن تليق بكرامتهم وسلامتهم، مؤكدا أنه جاري رفع كفاءة غرف الحجز بمحكمة الخانكة بدهانها وتزويدها بشفاطات تهوية وإخلاء غرفة أحراز النيابة وضمها إلى غرفة الحجز المجاورة.

وأضاف قاسم أنه بالمرور على بعض أماكن الاحتجاز بالمحاكم الجزئية بالمحافظة وجدنا قصورا في بعضها وبالتحديد في محكمتي شبين القناطر والخانكة، مشيرا إلى أنه تم على الفور غلقها بالتنسيق مع اللواء سعيد شلبي مدير الأمن.

وأكد على ضرورة توافر أماكن لائقة في المحاكم لتواجد المتهمين فيها من الناحية الإنسانية وتوفير أماكن بديلة مؤقتا.

كان محمود بدر عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر قدم طلبا للمستشار أحمد الزند وزير العدل أكد فيه أن مكان الاحتجاز في محكمة شبين القناطر غير آدمى وهو ما دفع الوزير لاتخاذ هذه الإجراءات.