بالصور.. انطلاق مبادرة إقامة مجمع سكنى لمتضررى السيول بالبحيرة

انطلقت منذ قليل فعاليات مبادرة إقامة مجمع سكنى لمتضررى السيول بمنطقة وادى النطرون وتدشين المرحلة الثانية من مبادرة "البحيرة خالية من فيروس c" لعلاج المرضى غير القادرين من أبناء المحافظة وذلك بمقر نادى القوات المسلحة بمدينة دمنهور.

شارك فى الفعاليات الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة واللواء ممدوح جودة رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية والمهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة، اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، والعقيد حسن مغازى المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من رجال الأعمال ومديرى البنوك وأعضاء مجلس النواب وقيادات النقابات والجمعيات الأهلية.



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