ضبط 10 طن مدخلات حلوى مجهولة المصدر و100 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة في سوهاج

قامت مديرية التموين بسوهاج، بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين بسوهاج والإدارات التموينية ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطري بحملات مكبرة، أسفرت عن ضبط 10 طن مدخلات انتاج حلوى مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية واستعمالها في انتاج حلوى المولد وبدون ترخيص، وتم تحرير محضر ضد “جابر م م” لإدارته مصنع بدون ترخيص.

كما تم ضبط كمية من العقاقير الطبية داخل محلات “سوبر ماركت”، وتحرير محاضر جنح المراغة ضد ”محمد ع ت”، وتم ضبط مجمع استهلاكي بالمراغة بدون ترخيص، وتم ضبط 2.5 طن “نخالة ، أسمدة ، خليط زوائد ، علف ” بالبلينا وهي سلع مجهولة المصدر، وتحررت المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة للتصرف.

وكذلك ضبط كمية من أحذية الأطفال مجهولة المصدر وبقوليات مجهولة المصدر أيضًا ناحية البلينا، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتم ضبط لحوم وأسماك مملحة قدرها 100 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقسم أول سوهاج وطما، وتم تحرير المحاضر ضد مجهولين لهروبهم، كما تم تحرير محضر جنح اخميم ضد “أشرف ج” لتجميعه كمية 10 أسطوانة بوتاجاز بغرض بيعها بالسوق السوداء.

وتم تحرير عدد 80 محضر متنوع أسواق ومخابز ومحلات جزارة، وتم العرض على النيابة المختصة للتصرف، وأكد وكيل وزارة التموين بسوهاج أن الحالة التموينية مستقرة والخبز والدقيق متوفر بالمخابز والمستودعات والمعروض من السلع التموينية الأساسية ومستودعات البوتاجاز يكفي وبالنسبة للمواد البترولية الحالة مستقرة.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الأسواق وتفعيل الدور الرقابي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.