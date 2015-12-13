أخبار عاجلة

بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
بالصور.. فوز 1450 شخصًا بقرعة الحج في الإسكندرية -
بسبب الغياب والانقطاع عن العمل.. "أوقاف المنيا" تُحيل 24 موظفًا للتحقيق -
وزير النقل: منظومة الإشارات في السكة الحديد لن تحقق السلامة المطلوبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط 10 طن مدخلات حلوى مجهولة المصدر و100 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة في سوهاج

Google+ Print
ضبط 10 طن مدخلات حلوى مجهولة المصدر و100 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة في سوهاج ضبط 10 طن مدخلات حلوى مجهولة المصدر و100 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة في سوهاج

ظبط لحوم غير صالحة للاستخدام الأدمي – أرشيفية

قامت مديرية بسوهاج، بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين بسوهاج والإدارات التموينية ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطري بحملات مكبرة، أسفرت عن ضبط 10 طن مدخلات انتاج حلوى مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية واستعمالها في انتاج حلوى المولد وبدون ترخيص، وتم تحرير محضر ضد “جابر م م” لإدارته مصنع بدون ترخيص.

كما تم ضبط كمية من العقاقير الطبية داخل محلات “سوبر ماركت”، وتحرير محاضر جنح المراغة ضد  ”محمد ع ت”، وتم ضبط مجمع استهلاكي بالمراغة بدون ترخيص، وتم ضبط 2.5 طن “نخالة ، أسمدة ، خليط زوائد ، علف ” بالبلينا وهي سلع مجهولة المصدر، وتحررت المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة للتصرف.

وكذلك ضبط كمية من أحذية الأطفال مجهولة المصدر وبقوليات مجهولة المصدر أيضًا ناحية البلينا، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتم ضبط لحوم وأسماك مملحة قدرها 100 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقسم أول سوهاج وطما، وتم تحرير المحاضر ضد مجهولين لهروبهم، كما تم تحرير محضر جنح اخميم ضد “أشرف ج”  لتجميعه كمية 10 أسطوانة بوتاجاز بغرض بيعها بالسوق السوداء.

وتم تحرير عدد 80 محضر متنوع أسواق ومخابز ومحلات جزارة، وتم العرض على النيابة المختصة للتصرف، وأكد وكيل وزارة التموين بسوهاج أن الحالة التموينية مستقرة والخبز والدقيق متوفر بالمخابز والمستودعات والمعروض من السلع التموينية الأساسية ومستودعات البوتاجاز يكفي وبالنسبة للمواد البترولية الحالة مستقرة.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الأسواق وتفعيل الدور الرقابي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد