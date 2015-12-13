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ضبط خلية إرهابية جهادية ببورسعيد بقيادة طبيب أسنان تُجند الشباب في «داعش» بسوريا

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ضبط خلية إرهابية جهادية ببورسعيد بقيادة طبيب أسنان تُجند الشباب في «داعش» بسوريا ضبط خلية إرهابية جهادية ببورسعيد بقيادة طبيب أسنان تُجند الشباب في «داعش» بسوريا

نجح جهاز الأمن الوطني ببورسعيد من ضبط خلية لتنظيم جهادي تكفيري جديد ببورسعيد بزعامة طبيب اسنان يدعي الدكتور ايهاب العياشي زعيد التنظيم ببورسعيد ومسئول عن تجنيد واستقطاب العناصر وتسفيرهم الي سوريا للانضمام إلى التنظيمات الجهادية وممول التنظيم ببورسعيد.

وقد تمكن جهاز الأمن الوطني من رصد وتتبع تحركات الطبيب الارهابي خلال تنقلاته بمحافظات القاهرة والقليوبية وبورسعيد وضبطه وضبط 6 عناصر من معاونية ببورسعيد بينهم القيادي الجهادي محمد عبد الوهاب السعيد عبد الوهاب.

وأكدت مصادر أمنية رفيعة المستوي ببورسعيد، ان جهاز الامن الوطني ببورسعيد نجح في القبض علي 7 عناصر من التنظيم الجهادي ببورسعيد بقيادة طبيب الأسنان ببورسعيد ايهاب العياشي الذي اعترف في تحقيقات النيابة العامة اليوم بانه مسئول عن تسفير العناصر حديثة التجنيد الي سوريا للانضمام الي صفوف داعش بسوريا كما اعترف العياشي انه يجند الفرد الواحد من شباب بورسعيد مقابل 5 الاف جنيها واعترف العياشي بانه ممول للعناصر الجهادية في محافظات القاهرة وبورسعيد والقليوبية ويعاونه القيادي الجهادي محمد عبد الوعاب السعيد وان العياشي نجح في تجنيد بعض من الشباب في بورسعيد.

وأضافت المصادر بان العياشي اعترف في التحقيقات بتمويل بعض العمليات الارهابية السابق تنفيذها في القاهرة وبورسعيد، كما اعترف العياشي بانه مسئول عن تجنيد واستقطاب العناصر الشابة من خلال المعلومات الدولية الانتر نت وعبر شبكات والمواقع الجهادية التكفيرية، كما اعترف العياشي توليه مسئولية نشر الافكار الجهادية والتكفيرية في محافظات القاهرة والقليوبية وبورسعيد.

ووقد تم عرض اعضاء الخلية المضبوطة وعددهم 7 عناصر علي النيابة العامة ببورسعيد التي قررت حبسهم 15 يوما.

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