أخبار سوريا اليوم.. سلاح الجو السورى ينفذ طلعات جوية على أوكار داعش

الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل ويستقبل 232 لاجئًا سوريًا فى 72 ساعة

ركزت أخبار سوريا اليوم، الأحد، على اللاجئين السوريين ومحاولة اجتياز الحدود الأردنية، كما تناولت أخبار سوريا اليوم، رفض الائتلاف السورى المعارض التصريحات الروسية التى اعتبرت أن مؤتمر الرياض لا يمثل جميع أطياف معارضة سوريا، وطلعات جوية ينفذها الجيس السورى على أوكار داعش.

وفى أخبار سوريا اليوم، انتشر خبر احباط قوات حرس الحدود الأردنية، محاولة تسلل لشخص حاول اجتياز الحدود من الأردن باتجاه الأراضى السورية بقصد التسلل، حسبما صرح مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وقال المصدر العسكرى - فى بيان له اليوم – "إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مع الشخص المتسلل، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة".

الائتلاف السورى: لا يحق لروسيا تقييم مؤتمر الرياض

سلاح الجو السورى ينفذ طلعات جوية على أوكار إرهابيى داعش فى ريفى حمص وحلب

>كما رفض الائتلاف السورى المعارض التصريحات الروسية التى اعتبرت أن مؤتمر الرياض لا يمثل جميع أطياف معارضة سوريا. وقال الأمين العام للائتلاف محمد يحى مكتبى ـ فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد ـ أنه لا يحق لروسيا أن تقيم ما جرى فى مؤتمر الرياض، مضيفا أن موسكو تريد تبنى وجهة نظر نظام بشار الأسد.

وفى وكالة الأنباء الاخبارية السورية نفذت وحدات الجيش والقوات المسلحة العاملة فى حلب بتغطية من سلاح الجو عمليات مكثفة على أوكار وخطوط إمداد إرهابيى داعش والتنظيمات التكفيرية.

وأفاد مصدر عسكرى بأن سلاح الجو فى الجيش العربى السورى نفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية طلعات جوية على مقرات وتحصينات تنظيم داعش فى قرى عين الجماجمة وعيشة ونجارة وسرحان وجب القهوة بالريف الشرقى.

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