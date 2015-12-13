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أخبار السعودية اليوم.. هنوف وسالمة أول امرأتين تفوزان بانتخابات فى المملكة

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أخبار السعودية اليوم.. هنوف وسالمة أول امرأتين تفوزان بانتخابات فى المملكة أخبار السعودية اليوم.. هنوف وسالمة أول امرأتين تفوزان بانتخابات فى المملكة
ركزت أخبار اليوم حول ما تداولته وسائل الإعلام السعودية المحلية والعالمية حول فوز كلا من هنوف الحازمى، وسالمة العتيبى، كأول امرأتين تفوزان بالانتخابات البلدية السعودية.

وذكرت "CNN" الأمريكية أن اللجنة المحلية للانتخابات البلدية فى المملكة العربية السعودية أعلنت عن فوز سالمة بنت حزاب العتيبى بمقعد بمجلس بلدى بمنطقة مكة، وفوز هنوف بنت مفرح بن عايد الحازمى بمقعد فى المجلس البلدى بالجوف، لتصبحا بذلك أول سعوديتين تفوزان بذلك.


>ومن أخبار السعودية اليوم، أيضا ما ذكرته قناة "RT" الروسية، حول إطلاق الحوثيين صاروخ أرض - أرض على قاعدة "خالد" الجوية السعودية فى خميس مشيط، حيث أكد مصدر عسكرى فى اليمن قصف القوة الصاروخية التابعة للحوثيين اليوم الأحد قاعدة "خالد بن عبد العزيز" السعودية بمنطقة خميس مشيط بصاروخ من نوع "قاهر-1" .

وأكد المصدر فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الصاروخ الذى يدخل الخدمة لأول مرة فى القوة الصاروخية أصاب الهدف بدقة عالية، محدثا أضرارا كبيرة فى القاعدة، مشيرا إلى أن الصاروخ "قاهر-1" هو صاروخ روسى ( سام-2) تم تطويره وتعديله محليا ليصبح صاروخ أرض - أرض، يعمل على مرحلتين بالوقود الصلب والسائل ويبلغ طوله 11 مترا ووزنه 2 طن، كما يبلغ مداه بعد التطوير 250 كيلومترا.

ومن أخبار السعودية اليوم أيضا ما أعلنته مصادر سعودية أن الدفاعات الجوية السعودية أطلقت فجر اليوم صاروخى "باتريوت" من خميس مشيط، لاعتراض الصاروخ الذى أطلقه الحوثيون نحو قاعدة "الملك خالد" الجوية.

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مصر 365

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