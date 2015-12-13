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أخبار الأردن اليوم .. عمان تعالج 30 مصاباً ليبياً بمستشفياتها

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أخبار الأردن اليوم .. عمان تعالج 30 مصاباً ليبياً بمستشفياتها أخبار الأردن اليوم .. عمان تعالج 30 مصاباً ليبياً بمستشفياتها
ركزت أخبار الأردن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار الأردن اليوم غادر 30 مصاباً من قوات الجيش الليبى والوحدات المساندة له، إلى العاصمة الأردنية عمان، وذلك لاستكمال علاجهم جراء إصابتهم فى المعارك الدائرة بمدينة بنغازى.

وقالت مسئولة المكتب الإعلامى بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، إن 30 جريحا غادروا، مطار الأبرق الدولى متوجهين إلى الأردن لإستكمال علاجهم بالمستشفيات هناك، بسبب نقص الإمكانيات والعجز بالمرافق الصحية ببنغازى".

وأوضحت البرغثى، أن الجرحى نقلوا فى سيارات إسعاف تابعة للمستشفى وجهاز الإسعاف 191.

ومن اخبار الاردن اليوم ، غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علاء الدين عمر، متوجها إلى الأردن.

ومن المقرر أن يشارك علاء الدين غدا الاثنين في عمان وعلى مدى يومين فى اجتماع اللجنة الفنية المشتركة للتعاون الاستثماري بين والأردن برئاسة رئيسى هيئتى الاستثمار فى البلدين علاء الدين عمر ومنتصر العقلة؛ لمناقشة الموضوعات الخاصة بالتعاون المؤسسى بين الهيئتين، وعرض الفرص الاستثمارية فى البلدين.

ويبلغ حجم الاستثمارات الأردنية فى مصر 501 مليون دولار مقابل 300 مليون دولار لمصر فى الأردن، إلا أنها قفزت بشكل كبير بعد توقيع اتفاقية إقامة بورتو البحر الميت باستثمارات مصرية تتجاوز المليار دولار.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علاء الدين عمر اليوم زيارة للمملكة تستغرق ستة أيام، كما سيلتقي مع عيسى حيدر مراد رئيس غرفة تجارة عمان وأعضاء الغرفة من كبار رجال الأعمال والتجار والمستوردين الأردنيين.

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