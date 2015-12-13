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سكرتير عام محافظة الوادي الجديد يترأس اجتماع اللجنة العليا للمناطق الحرفية

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سكرتير عام محافظة الوادي الجديد يترأس اجتماع اللجنة العليا للمناطق الحرفية سكرتير عام محافظة الوادي الجديد يترأس اجتماع اللجنة العليا للمناطق الحرفية

اجتماع اللجنة العليا للمناطق الحرفية

 

ترأس اللواء أشرف شاش، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا للمناطق الحرفية بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من التنفيذيين المعنيين بالموضوع، وذلك في إطار خلق آفاق جديدة للتنمية بالمحافظة وخلق فرص عمل جادة للشباب.

وناقس شاش خلال الاجتماع الموضوعات الخاصة بالمناطق الحرفية بالمراكز الإدارية الخمسة، من حيث نسبة التنفيذ في المناطق الحرفيية والمناطق التي دخلت الحيز العمراني والتصديق على اللجان الفرعية للمناطق الحرفية بالمراكز.

وأكد اللواء أشرف شاش سكرتيرعام المحافظة أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل وفتح محاور للتنمية أمام الشباب للحد من البطالة.

 

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