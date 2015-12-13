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بالصور.. مطار القاهرة يستقبل وفدا سياحيا إندونيسيا بـ "بابا نويل"

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بالصور.. مطار القاهرة يستقبل وفدا سياحيا إندونيسيا بـ "بابا نويل" بالصور.. مطار القاهرة يستقبل وفدا سياحيا إندونيسيا بـ "بابا نويل"
استقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد مجموعة سياحية قادمة من إندونيسيا فى زيارة للقاهرة ومدينة شرم الشيخ وسانت كاترين تستغرق أربعة ايام، حيث وصلت المجموعة على متن طائرة الخطوط الإماراتية.
>اليوم السابع -12 -2015

وقد استقبلت شركات السياحة الوفد بالمطار بالمزمار البلدى والتنورة، وتراقص عدد من أفراد الوفد السياحى على أنغام المزمار البلدى، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية، معربين عن سعادتهم لزيارتهم القاهرة وتقديم هدايا تذكارية خاصة بحلول العام الجديد.
>اليوم السابع -12 -2015

وقد صرح هانى بيتر صاحب إحدى الشركات السياحية المنظمة للبرنامج السياحى للوفد، إن الوفد يضم 47 سائحًا إندونسيًا، مشيرًا إلى أن زيارة الفوج السياحى تستغرق 4 أيام تستمر يومين بالقاهرة ويوم بشرم الشيخ ويوم بسانت كاترين، مضيفا أن من المقرر أن تصل 20 مجموعة سياحية أخرى من إندونسيا خلال الأسبوع الجارى بقصد زيارة القاهرة والمدن السياحية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


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