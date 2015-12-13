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مباشر - روما 0-0 نابولي .. صلاح أساسيا

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مباشر - روما 0-0 نابولي .. صلاح أساسيا مباشر - روما 0-0 نابولي .. صلاح أساسيا

أعلن رودي جارسيا مدرب روما تشيكل فريقه لمواجهة نابولي في قمة الكرة الإيطالية، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

وعاد صلاح للمشاركة بشكل أساسي بعد شفاءه من الإصابة عقب شهر من الغياب، وشارك لمدة نصف ساعة في مباراة باتي بوريسوف في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

تابع تفاصيل اللقاء والتبديلات والإنذارات من هنا

ويعاني روما من سوء النتائج فلم يحقق الفوز في أخر 5 مباريات بكافة المسابقات. وبالتحديد منذ الانتصار في الدربي أمام لاتسيو. فخسر الفريق مرة في الدوري ومرة في الأبطال وتعادل 3 مرات.

نابولي تلقى خسارة مفاجأة الجولة الماضية في الدوري أمام بولونيا وقفت سلسلة انتصارات الفريق.

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نتائج هددت روما بشدة فالفريق أصبح أمام مهمة صعبة للحاق بالمتصدر إنتر ومهمة أصعب لتفادي صحوة يوفنتوس والذي يسبقه في الترتيب بفارق نقطة واحدة للذئاب.

ودخل روما بالتشكيل التالي في مواجهة نابولي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: لوكاس دين، مانولاس، روديجير، فلورينزي

خط الوسط: ناينجولان، دي روسي، بيانيتش

خط الهجوم: ياجو فالكي، محمد صلاح، إدين دزيكو

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