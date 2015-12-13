بالفيديو - فيرونا المتذيل يفرض التعادل على ميلان في الدوري الإيطالي

(إفي): فرض هيلاس فيرونا متذيل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم التعادل الايجابي (1-1) على فريق ميلان الذي لعب على أرضه بملعب سان سيرو معظم الشوط الثاني بعشرة لاعبين في مباراة الجولة الـ16 بالمسابقة.

افتتح المهاجم الكولومبي كارلوس باكا التسجيل للروسونيري في الدقيقة 52 بعد تبادل للكرة مع لويز ادريانو من على خط المنطقة.

وأدرك المخضرم لوكا توني التعادل بعدها بخمس دقائق من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء الذي أشهر البطاقة الحمراء للاعب وسط الميلان نيجل دي يونج اثر عرقلته للينادرو جريكو داخل المنطقة.

وكاد أليزيو رومانيولي أن يدرك هدف الفوز لأصحاب الارض في الدقيقة 83 عندما سدد من داخل المنطقة كرة شتتها الحارس لكنها ذهبت إلى جوار القائم، لينتهي اللقاء بتعادل الروسونيري في مباراته الثانية على التوالي بعدما سقط أيضا في فخ التعادل بالجولة السابقة أمام كاربي المتواضع.

وبهذه النتيجة بلغ رصيد الميلان 25 نقطة في المركز السابع، بينما لم تغير نقطة التعادل في وضع هيلاس فيرونا الذي ظل في المؤخرة بسبع نقاط.

وكان الحال أفضل بكثير لجاره كييفو فيرونا الذي فاز بهدف نظيف على أرضه أمام اتالانتا، ليقفز إلى وسط الجدل بـ 22 نقطة في حين تجمد رصيد أتالانتا الثامن عند 24 نقطة.

وأهدر ألبيرتو بالوسكي ركلة جزاء لكييفو في الدقيقة 68 لكن جماهير الفريق صاحب الارض تنفست الصعداء بعدها بثماني دقائق عندما أحرز فالتر بيرسا هدف الفوز.

وواصل إمبولي سلسلة انتصاراته بفوزه على ضيفه كاربي بثلاثية نظيفه حملت توقيع ماسيمو ماكاروني( ق46 و64) وريكاردو سابونارا (ق 51)، ليقفز للمركز التاسع مؤقتا برصيد 24 في حين استمر كاربي في المركز قبل الاخير بعشر نقاط.