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بالفيديو - النقطة الأولى لنيفيل.. فالنسيا بـ10 لاعبين يضرب إيبار بتعادل قاتل

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بالفيديو - النقطة الأولى لنيفيل.. فالنسيا بـ10 لاعبين يضرب إيبار بتعادل قاتل بالفيديو - النقطة الأولى لنيفيل.. فالنسيا بـ10 لاعبين يضرب إيبار بتعادل قاتل

حصد جاري نيفيل نقطته الأولى في عالم التدريب بعدما تعادل فالنسيا بهدف لكل فريق أمام إيبار.

وتولى نيفيل مسؤولية تدريب فالنسيا في أولى تجاربه كمدير فني بجانب عمله كمدرب بالجهاز الفني لإنجلترا.

وخسر نيفيل أول مباراة له بقميص فالنسيا مع ليون في دوري أبطال أوروبا. وأمام إيبار حقق النقطة الأولى في مسيرته.

وتعادل فالنسيا بهدف مع إيبار في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة 85 بهدف بالخطأ عن طريق دافيد جونكا. في لقاء لعب فيه فالنسيا بـ10 لاعبين من الدقيقة 62 بعد طرد لوكاس ألفونسو مدافع الفريق. كما أهدر إيبار ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 66 عندما كانت النتيجة تشير لتقدم أصحاب الأرض 1-0.

وبتلك النتيجة وصل فالنسيا إلى النقطة 21 في المركز الثامن بينما وصل إيبار إلى النقطة 21 أيضا بفارق الأهداف لصالح فالنسيا.

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فيديو اليوم السابع

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