غدًا.. محاكمة 9 أشخاص بحلوان بتهمة الانضمام لـ«جماعة إرهابية»

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا الاثنين، محاكمة 9 متهمين من بينهم 8 هاربين، وطالب يدعى محمود عاطف عبد الناصر 18 عامًا ” محبوس ” متهمين.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة ارهابية خلال يوليو الماضي بدائرة حلوان، حيث سعوا إلى تعطيل الحكم بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، وكذلك الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب وسيلتها في تحقيق اغراضها، وذلك بأن انضموا إلى إحدى اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي والتي تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مأربها في السيطرة على مقاليد الحكم بقوة.

وقد كشفت التحقيقات بأن الجماعة الإرهابية أمدوا هؤلاء المتهمين بمواد مفرقعة بعد تصنيعها لاستخدامها في تظاهرات مؤيدة للجماعة الارهابية،

> كما حازوا مواد في حكم المفرقعات دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها وشرعوا في استعمال تلك المواد المفرقعة استعمالًا من شانه تعريض حياة وأموال المواطنين للخطر.