محافظة بنى سويف تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من الشوارع

وجه المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف اليوم، بالدفع بعدد من سيارات الكسح لشفط مياه الأمطار من بعض الشوارع بالمدن الرئيسية والمحاور المهمة، للتيسير على المواطنين والحفاظ على سلامتهم ولمنع إعاقة حركة المرور بالشوارع، حيث تعرضت المحافظة لسقوط أمطار متوسطة نتج عنها تراكم المياه ببعض الشوارع.

كما وجه المحافظة بتشكيل لجان لمتابعة الشوارع أولا بأول لإتخاذ كافة التدابير اللازمة فى هذا الشأن ،خاصة مراجعة المعدات من سيارات شفط وماكينات تابعة للوحدات المحلية ووضعها بالأماكن التى قد تتجمع فيها المياه بجميع مدن المحافظة.

وكلف المحافظ السكرتير العام ورؤساء المدن بالمتابعة الميدانية لإجراءات شفط المياه ووجود سيولة مرورية بالميادين والشوارع الرئيسية.