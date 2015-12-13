شركة «بكتل» العالمية تؤكد الحرص على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة بمصر

التقى المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، مساء اليوم، كل من دافيد ويلش، الرئيس اإقليمى لشركة بكتل العالمية، وزيدون جودت، المدير العام للشركة بمصر، وذلك بحضور أشرف سالمان وزير اﻻستثمار.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد فى بداية اللقاء على الجهود والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات فى كافة القطاعات الإقتصادية، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة خلال المرحلة الحالية، حيث أشار إلى المضى فى اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالمنطقة الصناعية بمنطقة قناة السويس التى تتيح المزيد من فرص الاستثمار أمام الشركات العالمية، مؤكداً على أهمية المشروعات الخاصة بقطاع البتروكيماويات التى مدخلاً للعديد من المنتجات والصناعات الاخرى.

من جانبه، عرض دايفيد ويلش لنشاط الشركة فى مصر، والمشروعات التى تقوم بها خلال الفترة الحالية، وخاصة فى مجال الأعمال المدنية لمشروعات الغاز والنفط ، كما أكد على حرص الشركة على زيادة مشاركتهم فى عدد من المشروعات بمصر، وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، وذلك بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة بها، كما أشار إلى أن لدى الشركة خبرة فى مجال توليد الكهرباء سواء بالطرق التقليدية عن طريق استخدام الوقود الأحفورى ” البترول والفحم”، أو باستخدام المصادر الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى المشاورات الجارية مع وزارة الكهرباء والطاقة فى هذا الصدد.