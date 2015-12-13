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نائب المنتزه يلتقى أهالى دائرته لأول مرة بعد فوزه بالانتخابات

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نائب المنتزه يلتقى أهالى دائرته لأول مرة بعد فوزه بالانتخابات نائب المنتزه يلتقى أهالى دائرته لأول مرة بعد فوزه بالانتخابات
عقد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، النائب عن دائرة المنتزه، أول لقاء جماهيرى بأهالى منطقة السيوف بدائرة المنتزه، بعد فوزه فى انتخابات النواب، بحضور الدكتور محمود عبد الفتاح العالم الأزهرى.

وقام عبد الفتاح باستقبال شكاوى المواطنين والخدمات والمقترحات المقدمة من أهل المنطقة، ووعد النائب أهالى الدائرة بتحقيق كل المطالب والخدمات، واعداً بعقد لقاءات مستمرة فى باقى مناطق الدائرة واستقبال طلباتهم، وأن يكون محاربا ومجاهدا فى المجلس ليقضى على الفقر والبطالة والفساد وألّا يتأخر عن أى إنسان بطلب حاجته، وأعلن عبد الفتاح عن عنوان مقره الدائم واستقباله المواطنين فى كل الأوقات.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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