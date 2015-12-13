سعاد الخولى تعنف التنفيذيين بسبب تأخر تسليم محطة صرف صحى

عنفت الدكتورة سعاد الخولى ، محافظ الاسكندرية بالانابة رئيس شركة الصرف الصحى بالاسكندرية اللواء محمود نافع ومسئولى شركة المقاولون العربفى ،بسبب تأخر أعمال محطة إبراهيم صالح بالكينج مريوط لرفع مياة الصرف الصحى ،حيث كان يفرتض تسليمها 5 دبسمبر الجارى لتشغيلها كما عنفتهما بسبب عدم البدء فى منطقة مدخل الاسكندرية أمام "كارفور"

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدتة الخولى اليوم مع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية و مندوبين من الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمسئولين بشركة المقاولين العرب لمناقشة موقف اعمال الصرف الصحي بالاسكندرية وتسجيل ما تم تنفيذه وما لم يتم فى الخطة العاجلة للإنتهاء تماما من مشكلات الصرف بجميع إحياء الاسكندرية.

و قالت " الخولى " : الاسكندرية لها وضع خاص ، فنحن نحارب الطبيعة ، ورئيس الوزراء زار المحافظة أكثر من مرة و شعر بالاستياء من الوضع الذى وصلت الية ووميا أتلقى اتصال من الوزير المختص ورئيس الوزراء لمتابعةتطوير شبكة الصرف الصحى سواء الاعمال العاجلة أو البعيدة المدى.

و استنكرت محافظ الإسكندرية بالإنابة تعطل اعمال رفع كفاءة الشبكة فى المنطقة أمام كارفور 10 أيام بدون عمل فعلى ، و اعتماد بعض التنفيذين على الدعوة الى اللة بعدم هطول الامطار كما استنكرت بطء التعاملات الادارية التى من شأنها أن تعطل الاعمال الخاصة بشبكة الصرف الصحى و أكدت بأنها سترفع تقرير مفصل بسوء الاداء الى رئيس الوزراء و وزير الاسكان.

وكلفت" الخولي" شركة الصرف الصحي بتشكيل لجنه لاستلام محطة إبراهيم صالح بالكينج مريوط لتشغيلها بعد إسناد العمل فيها لشركة المقاولين العرب ،كما وجهت الشركة بارسال لجنة على وجه السرعة لمعاينة شنايش الأمطار أمام فندق الشيراتون و كلفت شركة المقاولين العرب بالبدء غدا فى العمل بمنطقة كارفور كمرحلة أولى والبدء فى المرحلة الثانية بعد أسبوع والانتهاء خلال شهرين.