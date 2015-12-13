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مدير أمن الغربية يطمئن على الأكمنة ويأمر بعمل تحليل للسائقين

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مدير أمن الغربية يطمئن على الأكمنة ويأمر بعمل تحليل للسائقين مدير أمن الغربية يطمئن على الأكمنة ويأمر بعمل تحليل للسائقين
قام اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مدير أمن الغربية بالمــــــرور على كمين هلانة بمدينة طنطا، والتقى اللواء هشام والي مدير إدارة المرور والضباط والقوات "مباحث-مرور"، حيث وجه بعمل تحليل للسائقين المشتبه بهم فى تعاطى المواد المخدرة حفاظا على أرواح المواطنين.

تم توجيه الضباط والقوات بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وإجراء الاستيقاف القانوني وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن، والتأكيد على شدة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر في التعامل مع المترددين على الحملة، وتم التأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار قيام اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مدير أمن الغربية بإعادة الانضباط للشارع وفرض هيبة القانون وفي إطار جهود المديرية لضبط الحركة المرورية على الطرق وإعادة الانضباط للشارع وردع المخالفين لقوانين المرور المتعاطين للمواد المخدرة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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